53. İstanbul Müzik Festivali'nde NDR Elbphilharmonie Konseri

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) düzenlenen 53. İstanbul Müzik Festivali, dünyanın en iyi orkestraları arasında gösterilen NDR Elbphilharmonie'yi 19 ve 20 Haziran'da, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda ağırlayacak.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Grammy ödüllü Alan Gilbert şefliğinde sahnede olacak orkestraya ilk konserde keman virtüözlerinden Frank Peter Zimmermann, ikinci konserde ise piyanist Rafal Blechacz eşlik edecek.

Romantik dönem rüzgarlarının eseceği iki konserden ilkinde, "Brahms op.77" ile "Çaykovski op.36" seslendirilecek.

İkinci konserde ise Chopin'in 1 No'lu Piyano Konçertosu ile Brahms'ın 1. Senfonisi müzikseverlerin beğenisine sunulacak.