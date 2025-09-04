52. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali Kapsamında Bisiklet Kriteryumu Düzenlendi

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen 52. Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali kapsamında bisiklet kriteryumu gerçekleştirildi.

Anıt Meydanı'nda düzenlenen bisiklet kriteryumunun başlangıcını Belediye Başkanı Mustafa Turgut yaptı.

Etkinliğe katılanlar belirlenen parkurlarda bisiklet sürdü.

Program sonunda yapılan kura çekimiyle kriteryuma katılan 5 sporcuya bisiklet hediye edildi.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut, yaptığı açıklamada, 52 yıldır düzenlenen festivalle ilçenin adını duyurduklarını belirterek, "Silifke halkı, geçmişine sahip çıkarak bu değerlerini korumuştur. Akdeniz'in incisi olan bu güzel ilçe, tarihi dokusu, güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmektedir." ifadesini kullandı.

Kriteryum, her turun veya parkurun uzunluğunun yaklaşık 800 metre ile 10 bin metre arasında değiştiği bir bisiklet yarışı olarak biliniyor.