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52 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI, İTFAİYECİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

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HATAY'da enkaz altında kalan Semra Et, 52 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

HATAY'da enkaz altında kalan Semra Et, 52 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Semra Et enkazdan çıkınca kendisini kurtaranlara teşekkür ederek, kendisiyle enkaz altında iletişim kuran itfaiye erine, Teşekkür ediyorum. Lütfen seni bekliyorum. Sevinirim diyerek ellerini okşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli itfaiyesi, Hatay'da Semra Et'i enkaz altından 52 saat sonra kurtarırken duygusal anlar yaşandı. Kendisiyle enkaz altında oluşturulan yaşam koridorunda sürekli iletişim kuran ve sakinleştiren itfaiye erinin ellerini okşayan Semra Et'in gözleri dolarken, Teşekkür ediyorum. Lütfen seni bekliyorum. Sevinirim dedi. Sağ salim enkazdan çıkarılan Semra Et tüm ekiplere teşekkür ederken, sedye ile ambulansa taşınarak hastaneye götürüldü.

'ELLERİM BEMBEYAZ OLDU ÇOK ÜŞÜYORUM'

Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 5 yaşındaki Yağmur isimli çocuk da Kocaeli itfaiye tarafından kurtarıldı. Yağmur gece saatlerinde arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle enkazdan çıkartıldı. Yağmur gözyaşları içerisinde Ağlayarak çok üşüyorum baba. Ellerim bembeyaz oldu çok üşüyorum. Gitmek istiyorum eve. Ananeme gitmek istiyorum. demesi enkaz başında bekleyen babası ile arama kurtarma ekiplerini duygulandırdı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hatay Yerel Güncel Haberler

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