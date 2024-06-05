52. İstanbul Müzik Festivali Khatia Buniatishvili konseri ile sona eriyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, "klasik müziğin popstarı" olarak gösterilen piyanist Khatia Buniatishvili konseri ile sona erecek.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, Buniatishvili'nin "Labyrinth" başlıklı konseri, 13 Haziran'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Festival son haftasında ayrıca Gülsin Onay'dan Edgar Moreau'ya, Alexandre Castro-Balbi'den Can Çakmur'a, Franz Liszt Oda Orkestrası'ndan Borusan Quartet & Synergy Vocals ve Tekfen Filarmoni Orkestrasına birçok önemli solist ve topluluğu konuk edecek.

Konservatuvarların müzik bölümünde eğitim gören öğrenciler, konserleri her sene olduğu gibi festival kapsamında ücretsiz takip edebilecek.

Diğer öğrenciler ise bu yıl yine tüm İKSV etkinliklerinde 20 liralık Eczacıbaşı Genç Bilet uygulamasından faydalanabilecek.

Festivale dair detaylı bilgi "muzik.iksv.org" adresinden edinilebilir.