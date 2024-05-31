Üye Girişi
Haberler

52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i konuk etti.

İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) Borusan Holding sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, dünyaca ünlü piyanist Maria Joao Pires'i konuk etti.

İş Bankası'nın gösteri sponsorluğundaki konser, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti.

Festival Strings Lucerne'ye Beethoven'ın piyano konçertosunda eşlik eden sanatçı, 8 yıl aradan sonra bir kez daha festivale konuk oldu.

Yaklaşık 2.5 saat süren konserde Arthur Honegger'ın "Pastorale d'ete, H 31" ile Ludwig van Beethoven'ın 3 numaralı "Piyano Konçertosu" ve "Pastoral Senfonisi" yorumlandı.

Yarın Khatia Buniatishvili, 2 Haziran'da Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası ve Macar Ulusal Korosu, 3 Haziran'da ise Budapeşte Festival Orkestrası ve Francesco Piemontesi'nin konuk olacağı festival 12 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Borusan Holding Müzik Festivali İstanbul Güncel Haberler

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

Yok böyle para! İşte Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Mourinho'nun maliyeti

 Erdoğan ve Özel'in 'görev onayı' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

Erdoğan ve Özel'in "görev onayı" anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim

 ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

ABD Başkanı Biden: İsrail, Hamas'a yeni bir kapsamlı ateşkes önerisi sundu

 Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek

Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title