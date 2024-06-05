Üye Girişi
Haberler

52. İstanbul Müzik Festivali Borusan Quartet & Synergy Vocals Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding festival sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, Borusan Quartet & Synergy Vocals konserine ev sahipliği yapacak. Konser, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek ve aynı anda canlı yayınla Caddebostan sahilinde müzikseverlerle buluşacak. Festival 13 Haziran'da sona erecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Borusan Holding festival sponsorluğunda düzenlenen 52. İstanbul Müzik Festivali, "Bir Prömiyer Gecesi: Borusan Quartet & Synergy Vocals" konserine ev sahipliği yapacak.

Konuya ilişkin açıklamaya göre Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konser 8 Haziran'da gerçekleşecek.

Aynı anda canlı yayınla Caddebostan sahilinde müzikseverlerle buluşacak konserde, Türkiye'nin sayılı kadın şeflerinden Sibil Arsenyan yönetimindeki Borusan Quartet, Synergy Vocals ile aynı sahneyi paylaşacak.

Festivali 13 Haziran'da sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Kadıköy Belediyesi Borusan Holding Müzik Festivali Caddebostan İstanbul Sanat Kültür Müzik Kültür Sanat Güncel Haberler

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

Ekrem İmamoğlu 515 oyla Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi

 Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

Termometrelerin 40 dereceyi gördüğü kentimizde asfalt eridi

 Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü

 Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title