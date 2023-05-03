52 ilde uyuşturucu ve kara para operasyonu başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli olmak üzere 52 ilde uyuşturucu ve kara para operasyonu başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, 'Uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlenmiştir.' denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli olmak üzere 52 ilde uyuşturucu ve kara para operasyonu başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın açıklamasında, "Uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlenmiştir. Söz konusu soruşturmamızda, 598 şüphelinin yakalanabilmesi amacıyla 03/05/2023 tarihinde 52 ilde eş zamanlı operasyon yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir" denildi.

Ankara Başsavcılığı, bugün yaptığı yazılı açıklamada, uyuşturucu madde kaçakçılığı ve kara para aklama suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 598 şüphelinin yakalanması için 52 ilde operasyon başlatıldığını duyurdu. Başsavcılığın açıklaması şöyle:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada, uyuşturucu madde ticareti yapma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma yürütülmekte olup, yapılan teknik takipten elde edilen delillerden yola çıkılarak uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcısı olduğu değerlendirilen 598 şüpheli belirlenmiştir. Söz konusu delillerin değerlendirilmesi sonucunda bugüne kadar 58 ayrı yakalama işlemi gerçekleştirilmiş olup, bu olaylarda 203 şüpheliye adli işlem yapılmıştır.

836 banka hesabı ve 38 kripto para hesabının incelenmesi neticesinde alınan MASAK raporu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 662 milyon Türk lirası tespit edilmiştir.

Söz konusu soruşturmamızda, 598 şüphelinin yakalanabilmesi, uyuşturucu madde başta olmak üzere suç unsurlarının ve gelirlerinin ele geçirilebilmesi amacıyla 03/05/2023 tarihinde 52 ilde eş zamanlı operasyon yapılması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir."