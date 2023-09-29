Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandıİÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ şüphelisinin, 'Transfer Operasyonu' ile gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: 52 FETÖ şüphelisi 'Transfer Operasyonu' ile yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, tutuklu ve hükümlü FETÖ üyelerine yurt içi ve yurt dışından topladıkları paralarla yardım eden 52 FETÖ şüphelisinin, 'Transfer Operasyonu' ile gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, FETÖ'nün finans kaynaklarına yönelik Antalya merkezli 11 ilde 'Transfer Operasyonu' düzenlendiğini duyurdu. Buna göre; İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat başkanlıklarınca yapılan çalışmalarda, FETÖ'den tutuklu ve hükümlü kişiler ile ailelerine yurt içi ve yurt dışından transfer edilen paralarla maddi destek sağlayan 52 şüpheli, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Isparta, Denizli, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonu düzenleyen jandarmayı tebrik eden Bakan Yerlikaya, "Halkımızın üzerine ateş açan, tanklarla ezmeye çalışan hainlere göz açtırmayacağız" dedi.