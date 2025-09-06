51 Yıl 8 Ay Hapis Cezası Olan Hükümlü Uşak'ta Yakalandı
Uşak'ta, hakkında 51 yıl 8 ay hapis cezası bulunan N.O. isimli hükümlü, yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptığı uygulamada, N.O.'yu suçlarla ilgili işlemlerinin ardından cezaevine teslim etti.
Uşak'ta hakkında 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Fatih Mahallesi Üçüncü Menekşe Sokak'ta yaptığı uygulamada, hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "yağma" suçlarından 51 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.O'yu yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel