51 İlde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 1022 Göçmen Yakalandı

51 İlde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 1022 Göçmen Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1022 düzensiz göçmen ve 273 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı. 98 organizatör tutuklandı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada 51 ilde düzenlenen operasyonlarda, 1022 düzensiz göçmen ile 273 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını ve 98 göçmen kaçakçılığı organizatörünün tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik son 2 haftada 51 ilde düzenlenen operasyonlarda; 273 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1022 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerden 98'i tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri sürüyor. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

'TÜRKİYE, TÜM DÜNYAYA ÖRNEK'

Operasyonlara katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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