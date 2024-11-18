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51 Göçmen Kaçakçılığı Organizasyonu Yakalandı

51 Göçmen Kaçakçılığı Organizasyonu Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-30' operasyonlarında 51 göçmen kaçakçılığı organizatörünün ve 1,644 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sırasında birçok noktada denetim yapıldı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından 'Kalkan-30' operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:

"Ülke genelinde düzenlenen 'Kalkan-30' operasyonlarında 11'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 51 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve bin 644 düzensiz göçmen yakalandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi azim ve karalılıkla aralıksız sürdürüyoruz.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Göç İdaresi Başkanlığımızın koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında metruk yerler, umuma açık eğlence mekanları, tır garajları, terminaller, limanlar, toplu taşıma durak ve istasyonlarında 442 bin 778 şahsın kimlik kontrolü yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 24 bin 400 personel, 7 bin 347 ekip ile 5 bin 94 noktada; 4 bin 241 metruk bina, 7 bin 161 umuma açık yer, 473 terminal ve 2 bin 882 diğer yerler olmak üzere toplam 14 bin 757 yer kontrol edildi.

Operasyonlar sonucu 17 adet otomobil, 3 adet tekne/bot, 8 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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