Hakimler Ve Savcılar Kurulu kararıyla 506 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. Atamalara ilişkin HSK kararnamesi bugünkü Resmi Gazete'de yayınlandı. Kararname ile İstanbul Anadolu Başsavcısı'nın "rüşvet" dilekçesinde adı geçen ve İstanbul Anadolu Hakimi Bekir Altun, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na getirildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. 480 Adli yargı, 26 İdari yargı olmak üzere toplamda 506 hakim ve savcının yeri değiştirildi.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde ikisi ağır ceza mahkemesi başkanı toplam yedi hakim ve iki başsavcı vekilinin görev yeri değişti. Farklı yerlerde görevli üç savcı, Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevlendirildi. Anadolu Adliyesi'ndeki dört savcının görev yeri değişti.

Kararnameye göre; Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasını yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet savcılarından Gökalp Kökçü, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı oldu. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasını yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Yıkılmaz ise Yargıtay Cumhuriyet Savcısı olarak atandı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Okan Bato, Erzincan Cumhuriyet Savcılığı'nda görevlendirildi.