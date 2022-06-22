5000 mAh batarya ile iPhone 14; Apple ve Android savaşını bitirebilir!

Bilindiği gibi iPhone 13 Pro Max batarya ömrü konusunda diğer tüm amiral gemisi akıllı telefonları geride bırakıyor. Peki ya iPhone 14 Pro Max, Android imzalı en büyük rakipleri ile aynı boyutta batarya ile sunulursa ne olur? Hali hazırda batarya ömrü konusunda rakipsiz olan Pro Max modeli, daha büyük bir batarya ile hangi seviyelere ulaşır merak ediyoruz.

5000 mAh'lik batarya ile 3 günlük kullanım mümkün

Öncelikle iPhone 13 Pro Max'in 4352 mAh'lik bataryaya sahip olduğunu hatırlatalım. Bu batarya boyutu Android telefonlarla karşılaştırdığımızda orta sınıf olarak sayılabilir. Ancak Apple sunmuş olduğu daha iyi optimizasyon ile çok daha uzun süreli batarya ömrü sunabiliyor.

iPhone 14 için heyecanlandıran aşamaya gelindi!

iPhone 13 Pro Max, 5000 mAh'lik bataryaya sahip Samsung Galaxy S22 Ultra'dan yaklaşık yüzde 25 daha iyi batarya ömrüne sahip. 5003 mAh'lik bataryaya ev sahipliği yapan Google Pixel 6 Pro ise batarya ömrü konusunda 13 Pro Max'in yaklaşık olarak yüzde 40 gerisinde.

Peki iPhone 14 Pro Max'ın 5000 mAh'lık batarya ile sunulma ihtimali var mı? Son gelen bilgilere göre yeni Pro modelleri iPhone 13'e göre yüzde 35 daha iyi GPU ve yüzde 42 daha iyi CPU performansı sunacak. Aynı zamanda batarya ömrünün de yaklaşık 2 saat 10 dakika daha uzun olacağı ifade ediliyor. Bu durum da iPhone 14 Pro Max modellerinin batarya boyutunun artacağını gösteriyor.

Yeni ve daha verimli A16 Bionic işletim sisteminin yanı sıra daha büyük batarya iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerine kuşkusuz daha iyi batarya ömrü sağlayacaktır. Batarya boyutunun yüzde 15 artmasının yanı sıra sunulan daha verimli yapı ile birlikte iPhone 14 Pro Max rakiplerine karşı elini daha da güçlendirebilir.

Bu tür bir gelişim ile birlikte iPhone 14 Pro Max, batarya ömrü konusunda rakipleri ile farkı biraz daha açabilir. Eylül ayında tanıtılacak olan yeni modeller ile birlikte 2 günlük hatta kullanıma bağlı olarak 3 gün dayanan batarya ömürleri ile karşılaşabiliriz.

Tabi ki bu durum iddia edildiği gibi 14 Pro Max modelinin sahip olacağı batarya kapasitesi ile değişebilir. Peki siz iPhone 14 modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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