500 Puanla LGS'yi Kazanan Semih Bakır'a Ziyaret

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Çanakkale Gelibolu'da Liselere Geçiş Sistemi sınavında 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Semih Bakır, Kaymakam Cihat Koç tarafından evinde ziyaret edildi. Ziyarette Semih'in başarısını kutlayan Kaymakam, aile ve öğretmenlere de tebriklerini iletti.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alan 100. Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Semih Bakır, Kaymakam Cihat Koç tarafından evinde ziyaret edildi.

Ziyarette konuşan Kaymakam Koç, Semih'in başarısının ilçeye gurur yaşattığını belirterek ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti. Semih'in ailesi de disiplinli çalışma ve öğretmen desteğinin önemine vurgu yaptı.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Çakır, Okul Müdürü Ömer Üner ve Müdür Yardımcısı Numan Akça da katıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
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