Tekirdağ Çorlu ile Ergene ilçeleri sınırında anız, buğday tarlası ve ağaçlık alanının bulunduğu 500 dönüm alan alev alev yandı. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

500 dönüm anız ve ağaçlık alan alev alev yandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu ile Ergene ilçeleri sınırında anız, buğday tarlası ve ağaçlık alanının bulunduğu 500 dönüm alan alev alev yandı. Yangın çok sayıda ekibin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Ergene Velimeşe Mahallesi ile Çorlu'ya bağlı Önerler ile Seymen mahalleleri üçgeninde meydana geldi. Bölgeden yoğun duman yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye sevk edildi. Yangının büyümesi ve ağaçlık alana sıçraması üzerine bölgeye Ergene'den su tankerleri ve iş makinesi, askeri kışladan itfaiye, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ve orman itfaiyeleri sevk edildi.

Çok sayıda noktadan yangına müdahale edilerek, kontrol altına alınarak söndürüldü. Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, yangın nedeniyle buğday tarlası, anız ve ağaçlık alan dahil 500 dönüme yakın alanının alevlere teslim olduğunu ifade etti.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Jandarma ekipleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.