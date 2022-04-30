500 çocuk bayramı önceden yaşadı

Çeşitli hediyelerin yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık dağıttılar

Limit Yok ekibinin kurucularından Ömer Kaçan;

"Oyuncak hediye ediyormuş gibi bayramlık hediye ettik"

Limit Yok ekibinin kurucularından Cüneyt Uzun:

"Onların mutluluğu bizim için çok önemli, çocuklar bizim kırmızıçizgimiz"

SAKARYA - Sakarya'da kurulan ve birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren yardımlaşma derneği bu kez yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber 500 çocuğa bayram havası yaşattı. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığını söyleyen yardımlaşma derneğinin kurucularından Ömer Kaçan, "Bütün çocuklarımıza oyuncak dağıtırken, ihtiyaç sahibi ailelerimize de oyuncak hediye ediyormuş gibi bayramlık hediye ettik. Kimsenin kalbi kırılmadı, kimse üzülmedi, herkes mutlu" dedi.

Sosyal medyada kurulan ve birçok ihtiyaç sahibi ailenin yüzünü güldüren İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği, bu kez yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarla beraber 500 çocuğa bayram havası yaşattı. Limit Yok ekibi tarafından Sakarya Millet Bahçesi'ne kurulan şenlik alanında bütün çocuklar bayramı önceden yaşadı. Birbirinden havalı oyuncaklar ve oyun parkurlarında eğlenen çocuklar, karnaval yiyecekleri, panayır oyunları, yarışmaların yanı sıra masal ve çizgi film kahramanlarının çeşitli sunumlarıyla gönüllerince eğlendi. Yaklaşık 500 çocuğun katılımıyla ve bayram havasında geçen şenliklerde, minikler birçok oyunu büyük bir keyifle oynayarak unutulmaz bir gün yaşadı. Limit Yok ekibinin kurucu ortaklarından Cüneyt Uzun, Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli hediyelerin verildiği ve çocukların gönüllerince eğlenmelerini sağlamak için bu etkinliğe imza attıklarını belirtti. Ekibin kurucu ortaklarından Ömer Kaçan ise hediye dağıtılan çocukların yanı sıra ihtiyaç sahibi çocuklara da hediye veriyormuş gibi aldıkları bayramlıkları hediye ettiklerini bu doğrultuda da kimsenin rencide olmadığı ve üzülmediği bir etkinlik geçirdiklerini aktardı. Etkinlikte gönüllerince eğlenen çocuklar ise, çeşitli oyunlar ve yarışlar eğlendiklerini şenlik alanında çok mutlu olduklarını aktardı.

"Çocukları eğlenince de biz mutlu oluyoruz"

Çeşitli oyunlarla çocukları mutlu etmek istediklerini belirten Limit Yok ekibinin kurucularından Cüneyt Uzun, "İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak uzun zamandır çocuklarımız için bir şey yapmak istiyorduk. Yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza hem hediyeler verip hem de böyle bir şenlik organize ederek onları mutlu etmek istedik. Kısıtlamalarda da çocuklarımız çok mağdur oldu, evlerinden çıkamadılar. Hava da çok güzel çocuklarımız böyle bir etkinlikte doyasıya eğleniyor. Çocukları eğlenince de biz mutlu oluyoruz. Sloganımız da çocuklar gülsün, dünya dönsün. Onların mutluluğu bizim için çok önemli, çocuklar bizim kırmızıçizgimiz. Onlar için oyun parkurları kurduk, çeşitli etkinlikler yapılıyor ve hediyeler dağıtılıyor. Onların eğlenmeleri için hiçbir şeyden kısmadık. Hayal kahramanları ve çizgi film karakterlerimiz de var, çocuklarımızla ilgileniyorlar. 18 farklı animatörümüz var burada, 7 tane oyun parkurumuz var, çocuklarımız burada eğleniyor. Bayram öncesinde onlara bayramı yaşatmak istedik" dedi.

"İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmasın istiyoruz"

İhtiyaç sahibi insanlar için sefer olduklarını aktaran Limit Yok ekibinin kurucularından Ömer Kaçan, "İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği olarak çok mutluyuz. Ailelerimizi davet ettik ve onlarda buraya geldiler. Aslında bu organizasyonun amacı şuydu; ihtiyaç sahibi öksüz, yetim ve kimsesiz çocuklarımız ve bunun yanı sıra tüm çocuklarımızı eğlendirmek için buradayız. Onlara bayramlık aldık, onları dağıtmak için buraya geldik. Ama onları kırmamak, üzmemek için çekiliş yaparak dağıttık alınan bayramlık ve hediyeleri. Bütün çocuklarımıza oyuncak dağıtırken, ihtiyaç sahibi ailelerimize de oyuncak hediye ediyormuş gibi bayramlık hediye ettik. Kimsenin kalbi kırılmadı, kimse üzülmedi, herkes mutlu ve biz de bunun mutluluğu içerisindeyiz. Çocuklarımız bizim için çok değerli, onlar bizim kırmızı çizgimiz. Onların psikolojisi ve mutluluğu bizim için çok önemli. Biz derneği kurduğumuzdan beri hep duygusal videolar paylaştık. Çok fazla acı dolu hikayeler paylaştık ve bu tarz videolara karşı insanlar üzüldü. Bu etkinlik bir nebze de olsa takipçilerimiz ile birlikte bizlerin de yaramıza merhem oldu, çocuklarla birlikte bizlerde eğlendik. Duygusal videolar yerine bu tarz videoları da paylaşmak isteriz tabi, herkes mutlu olsun ve yüzü gülsün istiyoruz. İhtiyaç sahibi hiç kimse kalmasın istiyoruz. Temennimiz bu yönde ve bunun için de inşallah iyilik kazanacak" diye konuştu.