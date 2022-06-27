500 bin TL dolandırdı, 3 bin 500 araç incelenerek yakalandı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir kadına kendisini telefonda polis olarak tanıtan dolandırıcı, 500 bin TL değerinde altın, döviz ve parayı alarak kaçtı. Polis, 274 güvenlik kamerası ve 3 bin 500 aracı inceleyerek şüpheliyi yakaladı.

Hendek ilçesinde 71 yaşındaki bir kadını telefonla arayan kişi, organize suça karıştığını, çok gizli bir operasyonun parçası olduğunu ve diğer polisler dahil kimseyle bu bilgileri paylaşmamasını söyledi. Bunun üzerine kadın, hazırladığı 500 bin TL değerindeki altın, döviz ve parasını evine gelen kişiye teslim etti. Aradan bir süre geçtikten sonra dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurup, şikayetçi oldu.