"500 bin sosyal konut" projesinin tanıtım töreni bugün yapılacak

Güncelleme:
Türkiye'nin 81 ilinde inşa edilecek "Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen 500 bin sosyal konut projesinin detayları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün İstanbul'da açıklanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar 1 milyon 740 bin sosyal konutu TOKİ eliyle inşa eden Bakanlık, bu kez Türkiye tarihinin "en büyük" sosyal konut projesini hayata geçirecek.

"Yüzyılın Konut Projesi" adı verilen, sloganı "Ev Sahibi Türkiye" olarak belirlenen proje kapsamında TOKİ, 81 ilde 500 bin konut inşa edecek.

Dar gelirli vatandaşların uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olması planlanan projeyle, İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek, güvenli ve sağlam kiralık konutlara erişimin kolaylaştırılması planlanıyor.

Tanıtımını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nde bugün gerçekleştirilecek "Yüzyılın Konut Projesi Tanıtım Töreni"nde projenin detaylarını, inşa edilecek evlerin büyüklükleri, ödeme durumu ve kimlerin faydalanacağına yönelik ayrıntıları açıklayacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da katılacağı törene 81 ilin milletvekilleri ve STK temsilcileri davet edildi.

Törende, 2022 yılında başlatılan "İlk Evim Projesi" kapsamında konutları tamamlanan ailelere de anahtar teslimi yapılacak.

Bakan Kurum, tanıtım törenine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük gün bugün. 500 bin yeni yuva için Yüzyılın Konut Projesi'ni Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimizle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
