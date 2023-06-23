500. Bayraktar TB2 SİHA üretim hattından çıktı

Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı olan Bayraktar TB2'nin üretilen 500. hava aracı olan T500 kuyruk numaralı milli SİHA'nın üretim hattından inişi Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle kutlandı. Bugüne kadar üretimi tamamlanarak göreve başlayan 80 İHA ile birlikte üretilen Bayraktar TB2 SİHA sayısı toplamda 580'e ulaştı. Törene Baykar personeli ile Baykar lojmanlarında ikamet eden depremzede vatandaşlar katıldı. Törende bir konuşma yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, en çok ülkeye ihraç edilerek başarısını dünyanın farklı noktalarında gösteren ve sınıfında dünyanın en iyi SİHA'sı olan Bayraktar TB2'yi geliştiren ve üreten Baykar ekibini tebrik etti.

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