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50 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapan Esnaf: İşler Okulların Açılmasıyla Artacak

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Kırşehir'de 20 metrekarelik dükkanda ayakkabı tamirciliği yapan Cuma Şenlik, son dönemde insanların tamire yönelmesiyle işlerinin arttığını belirtiyor. Okul sezonunun açılmasıyla birlikte işlerinin daha da artacağını düşünen Şenlik, vatandaşların pahalı ayakkabı yerine tamir seçeneğini tercih ettiğini ifade ediyor.

50 yıldır, 20 metrekare dükkanda geçimini sağlıyor

Ayakkabı ustası Cuma Şenlik:

"İşler tamirler nedeniyle arttı, okulların açılmasıyla daha da artacak"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, esnaf Cuma Şenlik, 20 metrekarelik dükkandan 50 yıldır ayakkabı tamirciliği yaparak geçimini sağlıyor.

Son dönemde hayat pahalılığı nedeniyle insanların tamire yöneldiğini belirten Şenlik, işlerinin eğitim - öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte artış göstereceğini düşünüyor. Okul sezonu öncesinde ailelerin ayakkabı tamiratı için ayakkabıcılara uğradığını belirten Şenlik; "Kaliteli ayakkabı deri ve köseli olur. İnsanımızın çoğu bu tür ayakkabıları pahalı olmasından dolayı alamıyor" dedi. 20 metrekare dükkanından 50 senedir ekmek yediğini aktaran Şenlik açıklamasında; "Ayakkabı tamiratı nedeniyle işlerimiz çok arttı. Okulların açılması sonrasında da artış göstereceği inancını taşıyorum. 50 yıldır bu alanda faaliyet göstermekteyim. Pahalı olmasından dolayı deri ve köseli ayakkabıyı vatandaşlarımız alamıyor. Rızkımı kazanıp çocuklarımı yetiştirdim. Ciddi oranda tamire ilgi artınca bizlerde iş yerimizde tamamen tamire yöneldik. Tamire talep artınca işlerimizde açıldı" diye konuştu.

Serdal Karakurt adlı vatandaş ise giyilebilecek durumda olan ayakkabılarını tamir ettirdiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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