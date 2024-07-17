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Kıbrıs Gazileri, Barış Harekatı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek

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Kıbrıs Gazileri, Barış Harekatı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek.

Kıbrıs Gazileri, Barış Harekatı'nın 50. yılında, uğruna savaştıkları toprakları gezecek.

Türkiye Muharip Gaziler Derneğince belirlenen 90 Kıbrıs Gazisi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde uğurlama programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde başlatılan Kıbrıs Harekatı 50. Yıl Dönümü Programı vesilesiyle gazilerle bir araya geldiği için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Çalışma arkadaşlarının, programı büyük bir özveriyle hazırladığını aktaran Madak, gazilerin Kıbrıs ziyaretlerinin en güzel şekilde geçmesini temenni etti. Madak, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki meclis, müze ve şehitlik ziyaretleri gibi pek çok etkinliği içeren bu program, Bakanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülmektedir. Sizler için ne yapsak az. Sizler birlik ve beraberliğimizin, şanlı tarihimizin kahramanları, aziz milletimizin medarı iftiharısınız."

"Savaşa sevinerek gittik"

Programa katılan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet İsmailoğlu, 50. Piyade Alayı'nda göreve başladığını ve alay komutanının 2. gün şehit olduğunu anlattı.

İsmailoğlu, "Savaşa sevinerek gidilir mi? Evet biz gittik. Çok güzel bir duyguyu, Kıbrıs'a giderek tekrar yaşayacağız." dedi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda "TCG Kocatepe Gemisi"nde görev yaptığını belirten Gazi Cemil Yaralı da "Bu devletin, bu bayrağın altında olduğumuz müddetçe her zaman savaş uğruna devletimiz uğruna canımızı seve seve veririz." diye konuştu.

Programın ardından gaziler, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne geçti. Gaziler burada kendilerini uğurlamak üzere gelen devlet himayesindeki çocuklarla görüştü.

Bir süre sonra otobüslere binen gaziler, Saray Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi Mehteran Takımı ve çocuklar eşliğinde uğurlandı.

Gaziler önce Mersin'e gidecek, ardından gemiyle Kıbrıs'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Güncel

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