50 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'da hırsızlık suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B., polisin düzenlediği baskında kaçmaya çalışırken yakalandı.
ADANA'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü E.B. (41), saklandığı eve baskın yapan polisi görünce kaçtı. E.B., polisin takibi ile ara sokakta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, E.B.'nin saklandığını belirlediği Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce kaçan E.B., takiple ara sokakta yakalandı. E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel