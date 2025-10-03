Haberler

50 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı

50 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Firari Hükümlü Adana'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da hırsızlık suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B., polisin düzenlediği baskında kaçmaya çalışırken yakalandı.

ADANA'da 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü E.B. (41), saklandığı eve baskın yapan polisi görünce kaçtı. E.B., polisin takibi ile ara sokakta yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' suçundan 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, E.B.'nin saklandığını belirlediği Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Polisin geldiğini görünce kaçan E.B., takiple ara sokakta yakalandı. E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı

MOSSAD'a ikinci operasyon! Casuslara bilgi satan avukat yakalandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Ömer Tayyip Erdoğan: Bize verilen en önemli görev Gazze'deki insanlık dramına ses çıkarmaktır

Erdoğan'ın torunundan zirveye damga vuran Gazze mesajı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.