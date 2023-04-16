50'NCİ 'KÖKÜNÜ KURUTMA OPERASYONU'NDA ELE GEÇEN UYUŞTURUCU İLE SİLAHLAR SERGİLENDİ

DİYARBAKIR merkezli 8 ilde düzenlenen 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda ele geçirilen uyuşturucu ile silahlar sergilenip, kamuoyu ile paylaşıldı.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 14 Nisan'da 50'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu' düzenlendi. 2 bin 135 güvenlik görevlisi ile 20 dedektör köpeğin katıldığı eş zamanlı baskınlarda; 236 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram metamfetamin, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök kenevir, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, 350 fişek, 4 hassas terazi, 1 terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi ve 1 uyuşturucu presleme makinesi ele geçirildi. Şüphelilerin, Diyarbakır'daki 2 ayrı gözaltı merkezinde işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu ile silahlar, sergilenip, kamuoyu ile paylaşıldı. (DHA)