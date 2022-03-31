50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
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4 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
KAYSERİ (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI
Kayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel