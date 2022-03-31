50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı - Olcay Düzgün - Güncel
 - Güncelleme:
50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli adliyede (2)

4 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYSERİ (DHA) - 4 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonunda adliyeye sevk edilen 18 kişiden 4'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Türk Lirası, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title