50 İlde FETÖ Operasyonları: 286 Şüpheli Yakalandı, 154'ü Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 50 ilde düzenlenen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 154'ünün tutuklandığını açıkladı. Operasyonlar, terör örgütünün çeşitli yapılanmaları ile ilişkili kişiler üzerinde yoğunlaşarak gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda yakalanan 286 şüpheliden 154'ünün tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şubelerince yapılan çalışmalar sonucu aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Son 1 aydır devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiğini aktaran Yerlikaya, şüphelilere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şüpheliler terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
