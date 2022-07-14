İSTANBUL-50 BİN LİRA ÖDÜLLÜ 15 TEMMUZ BESTE YARIŞMASI'NIN BAŞVURULARI BAŞLADI

15 Temmuz Derneği ve Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlendiği 15 Temmuz Beste Yarışmasının basın lansmanı gerçekleştirildi. Başvuruların başladığı yarışmanı birincisine 50 bin, ikincisine 25 bin, üçüncüsüne 15 bin, finale kalan diğer 5 esere de düzenleme kurulu tarafından belirlenecek mansiyon ödülleri verilecek. Lansmanda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Büyük Taarruz'u, İzmir'i unutmadığımız gibi 15 Temmuz'u da unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi.

Bahçelievler Kongre Merkezi'nde bugün gerçekleştirilen 15 Temmuz Beste Yarışması Tanıtım Toplantısı'na; yarışmada jüri üyeliği yapacak olan Mustafa Şen, Elif Buse Doğan, Yücel Arzen, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, 15 Temmuz Derneği Başkan Vekili A.Tarık Şebik, 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri Ziya Gültekin, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Ayşe Varank Aslantürk ve Zekeriya Erdim de katılım sağladı.

Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Büyük Taarruz'u, İzmir'i unutmadıkları gibi 15 Temmuz'u da unutmayacaklarını, unutturmayacaklarını belirten Şen, "Bunu en güzel yollarından birisi müzik. En güzel eserlerin geleceğini, içlerinden de seçmekte zorluk çekerek birisine birincilik, birisine ikincilik, birisine üçüncülük vereceğimizi yine zorlanarak mansiyon ödüllerine layık eserler çıkaracağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

'BAŞKA YARIŞMALAR DA YAPMALIYIZ'

Şen, en güzel eserlerin 15 Temmuz'a yazılması gerektiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

"Ama en güzel romanlar da 15 Temmuz'a yazılmalı. Bir başka belediyemizle bir başka kurumumuzla mesela bir roman yarışması, bir başka belediyemizde ya da bir başka kurumumuz hikaye yarışması, bir diğeriyle sinema filmi, bir diğeriyle televizyon filmi, bir diğeriyle kısa filmler, bir diğeriyle dizi filmler şeklinde yarışmalar ya da çalışmalar yapılması gerekiyor. Aynı şekilde en güzel şiirin de 15 Temmuz'a yazılması gerekiyor. Yine en güzel tiyatro oyunlarının 15 Temmuz üzerine yazılması ve oynanması, sahnelenmesi gerekiyor. Kültür sanat ve edebiyat alanının tamamında ürünler eserler ortaya koymak gerekiyor. Bir müzik eseriyle bırakmamak gerekiyor."

'DÜNYADA İLKTİR'

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da 15 Temmuz'daki darbe girişiminin dünyada ilk olduğunu belirtti. Türkiye'nin çok darbeler gördüğünü ve demokrasinin etkilendiğini anlatan Bahadır, şunları kaydetti:

"Başbakanlar, bakanlar asıldı, görevdeki başbakanlar indirildi. Ama 40, 50 yıldır dışarıdan planlanan, bizim içimizden, bizim kılığımıza girerekten bizim 'asker ocağımız peygamber ocağı' dediğimiz, mehmetimizin ocağına giren, polisimizin ocağına giren, siyasi kadrolara giren, bakanlıklara girmeye çalışan bazı şeyleri yönetmeye çalışan bir hain FETÖ örgütünün kendi vatandaşlarını, kendi arkadaşlarını, kendi silah arkadaşlarını dahi öldürerekten başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere çok kişiyi katletmek, onları toparlamak bir yerlerde ve sonra da ülkenin yönetimini ele geçirip sonra da belli yerlere teslim etmek amacıyla olan bir şey."

'GENÇ NESİLLERE MOTİVASYON OLACAK'

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise 1 yıl sürecek beste yarışmasına oldukça fazla ilgi beklediklerini ifade ederek "Beste yarışması bu ruha bir iğne, farklı bir heyecan kazandıracak, bu ruhu taşıyan insanların şevkini daha da arttıracak, genç nesillerimize yeni bir motivasyon olacak, onlarca ve yüzlerce beste buraya gönderilecek. Jürimiz son derece deneyimli. Arkadaşlarımızın yarışmaya katılanları itinayla ödüllendirecekleri, takdir edecekleri eserler ortaya çıkacak. Biz de onlarla gurur duyacağız? dedi.

'HÜRSENİZ SESİNİZ VARDIR'

Jüri üyesi Yücel Arzen de 15 Temmuz'un milletin 'haksızlığı bir daha kendime yaptırmayacağım' dediği gecenin adı olduğunu belirtti. 15 Temmuz şarkısını sadece hür insanlar söyleyebileceğini vurgulayan Arzen, "15 Temmuz kendisinden hürriyeti alınmak istenen halkın müdafaası, mücadelesidir. Ancak hür insanlar kendilerine ait bir ses çıkarabilirler. Çünkü ancak hür insanların sesi olur. Hürseniz sesiniz vardır. İşte o sesi istiyoruz sizden. Özellikle genç arkadaşlardan, kendini hür, özgür hisseden arkadaşlardan. Bu arzunuzun sözlerini müziğe dökün ve bize gönderin. Marş olur, türkü olur, şarkı olur, senfoni olur, sonat olur, ne olursa olur. Sizden nasıl bir ses çıkıyorsa onu bekliyoruz. Ben kendi adıma çok merak ediyorum" şeklinde konuştu.

'MİLLET VE BAYRAĞI YENİDEN ANLATAN BİR DESTAN'

Yarışma jüri üyesi Elif Buse Doğan da birçok bestecinin bestelerini kendilerine ulaştıracağını ifade etti. 15 Temmuz'un vatan, millet ve bayrağın ne demek olduğunu yeniden anlatan bir kahramanlık destanı olduğunu belirten Doğan, "15 Temmuz gecesi bütün halkımız savaş uçaklarından tanklardan ve silahlardan hiç korkmamış, kendi canını ortaya koymak ve vatanına, geleceğine sahip çıkmak için sokaklara dökülmüştür. Şimdi bize düşen görev ise 15 Temmuz'da şehitlerimizden aldığımız bu emanete sahip çıkmak, çok çalışmak ve bu mücadeleyi unutmamak ve unutturmaktır" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ YAŞANILAN ACIYI UNUTTURMAKTIR'

Ortak acıların unutulmaması için müziğin birleştirici gücünü kullanmak, buradan destek almak, yeni kuşaklara aktarmak en önemli noktalardan bir tanesi olduğunu dile getiren Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz ki Türk tarihi açısından büyük önem taşıyan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin türküsü, bir mektuptan esinlenerek yazılmıştır. Günümüzde hala Çanakkale İçindeydi dinlediğinde duygulanmayan bir Türk yoktur diye düşünüyorum. Bu yarışmamızın amacı da toplum olarak yaşadığımız bu ortak acıyı unutturmamak, ülkemize yeni eserler kazandırmak ve bestecilerimizi yeni eserler yazmayı teşvik etmek kalemine, duygusuna güvenen herkesin yarışmaya katılımlarını bekliyoruz."

15 Temmuz Beste Yarışmasının başvurularını 15 Mart 2023 tarihine kadar on5sifir7besteyarismasi.com internet sitesinden yapılabilecek. Yarışmasının jüri üyeliği ise Mustafa Şen, Elif Buse Doğan ve Yücel Arzen yapacak.

Yarışmanın birincisine 50 bin, ikincisine 25 bin, üçüncüsüne 15 bin, finale kalan diğer 5 esere de düzenleme kurulu tarafından belirlenecek mansiyon ödülleri verilecek.

Demirören Haber Ajansı / Güncel