5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel

ANTALYA'da iki 5 yıldızlı otelin, müşterilerin denize ulaşımını sağlamak için kentin en önemli doğal değerlerinden falezlere gizli tünel yaptığı belirlendi. Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Nihat Dipova'nın açıkladığı gizli tünellerin görüntülerini, otel müşterilerinin paylaştığı da ortaya çıktı.

Antalya Kent Konseyi'nin 200'ün üzerinde paydaşın iş birliğiyle hazırladığı ve mart ayında açılışı yapılan 21'inci Yüzyılda Antalya Çalıştayı'nın 'Kentsel Su Yönetimi ve Sürdürülebilirlik' başlıklı oturumu, önceki gün gerçekleşti. Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen ve oturum başkanlığını Prof. Dr. İbrahim Atmaca'nın yaptığı toplantının öğleden sonraki oturumunda, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nihat Dipova, 'Falezlerin Korunmasından Ne Anlıyoruz' başlıklı bir sunum yaptı. Muratpaşa ilçe sınırları üzerindeki yoğun yapılaşma tehdidi altındaki falezlerle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Nihat Dipova, iki 5 yıldızlı otelin, tesislerden falezlere tünel yaparak, sahile ulaşım sağladığını anlattı.

'PLAJA ULAŞIMI SAĞLAYAN ASANSÖRLER VAR'

Prof. Dr. Nihat Dipova, falezler üzerinde yoğun yapılaşma olduğunun bilindiğini belirterek, ayrıca plaj kullanımının da talep edildiğini söyledi. Prof. Dr. Dipova, "Plaja ulaşımı sağlayan asansörler var. Buna ilave olarak tünellerin de olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bu çok uzun süredir kullanılan tüneller, seyahat acentelerinin tanıtımlarında veya otel müşterilerinin yorumlarında bahsettiği, videolarını çektiği, fotoğraflarını paylaştığı yapılar aslında" dedi.

'KAYMALAR, GÖÇMELER YAŞANIYOR'

Falezlerde önemli stabilite sorunu olduğunun bilindiğini kaydeden Prof. Dr. Dipova, "Kaymalar, göçmeler sık sık yaşanıyor. Bunlardan nasıl etkilenir bu asansörler, tüneller? İnsanların sağlığını etkileyecek bir sorun çıkar mı? Bu gözle baktık Altyapı Çalışma Grubu'nda ve bu konuyla ilgili bulgularımızı da çalıştayda paylaştık. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek. Hatta önümüzdeki hafta bir toplantı daha yapacağız. Kent Konseyi 6-7 çalışma grubunda, daha çok mühendislik gözüyle bakacağız. Diğer çalışma grupları da muhtemelen bu konuda görüş hazırlayacaktır" diye konuştu.

'BURADA SORUN İNSAN KULLANIMI'

Falezlerin büyük bölümünün eski tabirle 'Birinci Derece Sit Alanı', şu anki tabirle 'Kesin Korunacak Hassas Alan' olduğunu dile getiren Prof. Dr. Dipova, "Ancak istisnalar da var. Bildiğiniz gibi 2004 yazında müzenin önündeki kesim birinci derece sit alanı olmaktan çıktı. Sit tanımına hiç alınmayan bölgeler de var. ve mühendislik gözüyle bakarak, stabilite sorunları dediğimiz sorunlar, aslında falezlerin oluşum mekanizmalarıdır. Böyle oluştu. 'Bin yıllarca kırıldı' diyoruz ama bu dikliğin oluşma mekanizmalarından biri de kırılmalardır. O nedenle doğal yapı açısından bir sorun görmüyoruz. Burada sorun insan kullanımı" dedi.

ANTALYA'NIN SİMGE DEĞERİ

İnsan kullanımının nasıl düzenleneceği konusunu tartıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Dipova, "Herhangi bir ön yargımız yok. Bunları değerlendirmeye çalışıyoruz. İnsanlar ne amaçlarla kullanabilir veya kullanmalılar mı? Falezler üzerinden denize kadar inmek istiyor muyuz? Bunu nasıl regüle etmemiz gerekir? Şu andaki mevcut uygulamada çok sayıda asansör var, tüneller var. Bunların doğal yapıya özellikle Antalya'nın bu simge değerine zararı var mı? Belli bir azınlık, belli bir gezgin kitle, bir amaçla kullanacak diye bu simge değerden kaybımız olacaksa; bunların etraflıca tartışılması, değerlendirilmesi lazım. Bu amaçla da yetkililer, halk, sivil toplum örgütleri bu konuda kafa yormalı diye düşünüyoruz ve bunun da en uygun yerlerinden biri Kent Konseyi olduğu için burada tartışmayı açtık" diye konuştu.

'TARTIŞILMASI GEREKEN KONU'

Bu tünellerin kaçak olup olmadığına ilişkin bilgi olmadığını anlatan Prof. Dr. Nihat Dipova, şunları söyledi: "İlgili yerel yönetimler ya da kamu kurumları bu konuda bilgiye sahiptir. Yasal mevzuatını biz bilemeyiz. Ancak tartışılması gereken konu, buna görünüm de dahil, doğal proseslerin engellenmesi de dahil olmak üzere, doğal yapıya etkilerinin masaya yatırılması, değerlendirilmesi gerekiyor. Bir zarar ortaya çıkacaksa, zarar öngörülüyorsa, bu Antalya'nın en önemli simge değerine zarar vermek anlamına gelir. Küçük menfaatler için çok büyük menfaatlerden mahrum kalmış oluruz. Antalya'nın bildiğimiz gibi Konyaaltı plajı ve falezleri doğal yapı açısından en önemli simge değerleridir. Bu simge değerlere zarar gelmemesi gerekiyor."

'GİZLİ TÜNELLERİ HARİKA'

Seyahat acentelerine ait internet sitelerindeki müşteri değerlendirmelerinde; bu iki otelin falezlere açtığı tünellerle ilgili fotoğraflar ve videolar yer alıyor. Endonezya'dan gelen bir kadın turist, otelin falezlere açılan tünelinin fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda, "Gizli tünelleri harika. Sadece 1 gece kaldım ve güzel bir deneyimdi. Ne yazık ki personelin çoğu, 5 yıldızlı bir otel olmasına rağmen İngilizce konuşmuyor. Giriş deneyimi hızlı ve iyiydi, saat 11.00 civarında vardığımızda erken giriş yaptık. Bu otelin bahçe alanında dolaştığınızda sizi çok güzel bir uçurumun aşağısına götürecek gizli tüneli bulmaya çalışın. Gün batımını görmek gerçekten tavsiye edilir. Sadece 1 restoranları var ama oda servisi de var" dedi. Diğer yandan bir İngiliz YouTuber'ın Antalya tatil görüntülerinde; otelin tünel videolarını kullandığı görüldü.

Haber: Mehmet ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN