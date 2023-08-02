5 yıl önceki yangında küle dönmüştü, 251 hektarlık orman yeniden yeşerdi

Yangından sonra yeniden yeşertilen orman hem köylülere hem de yaban hayatına katkı sağlayacak

KASTAMONU - Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2018 yılında çıkan yangında zarar gören 251 hektarlık orman alanı yeniden yeşertildi. Çam fidanlarının yanı sıra, dikilen badem, ıhlamur, ceviz, akasya ağaçları hem bölgedeki köylerde yaşayan vatandaşlara hem de yaban hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayacak.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde 2018 yılı Ağustos ayında çıkan yangında, Tavşanlı köyü mevkiindeki 251 hektarlık orman alanı küle dönmüştü. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangının söndürülmesinin ardından başlatılan çalışma ile yanan alanda temizleme çalışması başlatıldı. Zarar gören orman emvalinin kaldırılmasının ardından alana yeniden fidan dikildi. Ekipler tarafından alana 650 binden fazla fidan dikildi. Yangının ardından geçen 5 yılda dikilen fidanlar alanı yeniden yeşertti. Alana karaçam ve sarıçam fidanlarının yanı sıra, badem, ıhlamur, ceviz başta olmak üzere farklı türlerde fidanlar dikildi. Dikilen fidanların bölgede yaşayan köylülere, arıcılara katkı sağlaması hedefleniyor. Ormanlık alanda yetişecek ağaçlar, yaban hayvanlarının beslenmesine de imkan sağlayacak.

"Orman alanında ağaçlandırılmamış hiçbir alan kalmamıştır"

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü Basın ve İletişim Şube Müdürü Turan Küçük, "Kastamonu ili Araç ilçesinde 2018 yılı Ağustos ayında meydana gelen yangında 251 hektar alanımız yanmıştı. 2018-2019 yılları arasında tüm orman emvali kaldırılmıştır. Bu alandaki tüm ormanlar yeniden tesis edilmiş ve 2019 yılında ağaçlandırılmıştı. 251 hektar alanda karaçam olmak üzere sarıçam, badem, ıhlamur, ceviz gibi ağaçlar da ekilmiştir. Hem çiftçilere destek olması sağlanmış hem de yapraklı türlerdeki akasyalar da ekilerek arıcılığın da tanınmasına katkı sağlanmıştır. Bu saha çalışmalarla tamamen yeşertilmiş ve ormanlık alan eski statüsü olan kapalı hale getirilmesi için çalışmalarımız devam etmiştir. Şu an bu orman alanında ağaçlandırılmamış hiçbir alan kalmamıştır. Bu fidanlarımız zamanla büyüyerek eski haline dönüşmesi ile daha verimli ve karışı bir orman olacaktır. Burası hem orman köylümüze destek olacak hem de arıcılığa destek olacaktır" dedi.

"Diktiğimiz meyveli türler sayesinde yaban hayvanın beslenmesine destek sağlayacak"

Bölgenin yaban hayatının desteklenmesine katkı sağlayacağını belirten Küçük, "Bu alan köy ve yayla alanında olduğu için diktiğimiz meyveli türler sayesinde yaban hayvanın beslenmesine destek sağlayacak. Burası yaban hayatın da desteklenmesine katkı verecek. Bu alanda toplam 650 ile 750 bin arasında fidan dikilmiş ve tamamlamalarla desteklenmiştir" diye konuştu.

"Yetişmeyen yerlerde de telafi ekimleri yapıyorlar"

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise ormanlık alanın yeniden yeşertilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, ekiplere teşekkür etti. Fidanların her geçen gün büyüdüğünü belirten Tavşanlı köyü eski muhtarı Halit Yazlı, "Burası Kırdüzü mevkii. Yangının önlendiği yer burası. Rüzgar ile birlikte yangın büyüdü. Önleyemedik. Rüzgar durunca önlenebildi. Şimdi fidan ekimi yapıldı. Bu kadar büyüdü. Yetişmeyen yerlerde de telafi ekimleri yapıyorlar" şeklinde konuştu.