5 yıl boyunca yediği her şeyi kusan hasta, Antalya'da sağlığına kavuştu

ANKARA'da, kanser nedeniyle midesi alındıktan sonra 5 yıl boyunca yediği her şeyi çıkaran, bu süreçte 84 kilodan 52 kiloya düşen Mihriban Gençay (74), Antalya'da yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Ankara'da yaşayan emekli Mihriban Gençay'ın hayatı, 2017 yılında mide kanseri tanısı konulduktan sonra altüst oldu. Yapılan ameliyatla midesinin tamamı alınan Gençay, hastalıktan kurtulduğunu düşünürken bu kez yediği her şeyi çıkarmaya başladı. Sürekli kusan Gençay, su bile içememeye başladı. Doktorlar bu durumun geçici olduğunu, bir süre sonra düzeleceğini söylediği Gençay'ın durumu günden güne kötüleşti.

Ameliyat sonrası hastanın sağlık durumunun gayet iyi olduğunu, artık her şeyi yiyebildiğini kaydeden Doç. Dr. Çakır, "Sağlığı iyi. Yaşadığı sıkıntılarından kurtuldu" dedi.