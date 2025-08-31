5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı Sona Erdi

Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen çalıştayda sanatçılar, orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Etkinlikte yapılan eserler satılarak fidan temin edilecek.

Akdeniz Üniversitesince düzenlenen "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" sona erdi.

Kemer ilçesinde Çifteçeşmeler Kamp Alanı'nda "Yeşil vatan, yeşil Antalya" sloganıyla orman yangınlarına dikkati çekmek amacıyla çalıştay gerçekleştirildi.

Çalıştaya akademisyenlerin yanı sıra Türkiye, İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı katıldı.

Sanatçılar çalıştay boyunca resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür gibi farklı alanlarda eserler yaptı.

Çalıştayda yapılan eserler daha sonra satılarak fidan alınıp dikilecek.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, doğayla iç içe bir ortamda gerçekleştirilen çalıştayda sanatçılar ve akademisyenlerin bir araya gelerek toplumsal farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
title
