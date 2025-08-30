5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı Kemer'de Başladı

Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Kemer ilçesinde düzenlenen "5. Yaz Sanat Kampı ve Kültür Sanat Çalıştayı" başladı.

"Yeşil vatan, yeşil Antalya" sloganıyla Çifteçeşmeler Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, akademisyenler ve sanatçılar, orman yangınlarına dikkati çekmek için kamp kurdu.

Çalıştaya, Türkiye'nin yanı sıra İran, Ukrayna, Azerbaycan, Rusya ve Balkan ülkelerinden yaklaşık 80 sanatçı katıldı.

Sanatçılar, çalıştay süresince resim, seramik, heykel, sulu boya, ahşap kalıp baskı, keçe ve minyatür alanlarında çalışmalar yapacak.

Etkinlikler, kamp alanının yanı sıra deniz kıyısında ve 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Teleferik bölgesinde gerçekleştirilecek. Ortaya çıkan eserler satışa sunularak, elde edilen gelirle alınan fidanlar ormanlık alanlara dikilecek.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, etkinlikte farklı alanlarda çalışmalar yapıldığını söyledi.

Doğayla iç içe, çam ağaçlarının gölgesinde doğal bir ortamda çalıştayı gerçekleştirdiklerini belirten Eroğlu, "Özellikle, 'Yeşil vatan, yeşil Türkiye ve yeşil Antalya' sloganıyla sanatçılar ve akademisyenler olarak biz de varız dedik." diye konuştu.

Etkinlik, 4 gün boyunca devam edecek.