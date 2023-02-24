5 YAŞINDAKİ SİDRA'YI KURTARAN MADENCİ O ANLARI ANLATTI

MADEN işçileri, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan binanın enkazında kalan 5 yaşındaki Sidra'yı nasıl kurtardıklarını anlattı. Enkazda açtıkları koridorda sürünerek ilerleyen Talip Uçar (37), Sidra'yı alırken, arkadaşları ise maden işçisini bacaklarından tutup dışarı çekerek, çocuğun dışarı çıkarılmasını sağladı. İçeri girip lambasını yaktığında Sidra'nın kendisine baktığını söyleyen Talip Uçar, "O anda çok duygusallaştım ve daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı orada sakinleştirmeye başladım. Sidra'ya zarar gelmesin diye hassas davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesiyle çıkardım" dedi.

Kırıkhan ilçesindeki Çarşamba Pazarı Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın enkazında arama-kurtarma çalışması yapan maden işçileri, ses aldı. Maden işçileri, enkaz altında kalan Suriye uyruklu aileyi kurtarmak için çalışma başlattı. Enkazda açılan dar koridora giren Talip Uçar, Sidra'ya ulaştı. Arkadaşları, Sidra'yi tutan Talip Uçar'ı bacaklarından çekerek çocuğun dışarı çıkarılmasını sağladı. Daha sonra Sidra'nin anne ve babası kurtarıldı. 35 saat sonra enkazdan kurtarılan Sidra hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Maden işçileri, Sidra'yı kaldığı çadırda ziyaret ederek, hediyeler verdi.

ARKADAŞLARI BACAKLARINDAN TUTUP ÇEKTİ, SİDRA DIŞARI ÇIKARILDI

Sidra'yı enkazdan çıkartan maden işçisi Talip Uçar, 'Enkazın içinden ses geldiğini bizlere söylediler. Ama biz o binaya 2-3 kez gitmiştik, ses alamamıştık. Son gittiğimizde sesi biz de aldık. Arkadaşlarımızla birlikte orada bir delik açtık. Ben içeriye girdim, sonra lambamı yaktım. O sırada Sidra direk bana bakıyordu. O anda çok duygusallaştım ve daha çok çalışmaya başladık. Sidra'yı orada sakinleştirmeye başladım. Sidra'ya zarar gelmesin diye hassas bir şekilde davranarak, arkadaşlarımın beni bacaklarımdan geriye çekmesiyle çıkardım' diye konuştu.

2 KARDEŞİ ENKAZ ALTINDA ÖLDÜ

Sidra'nın iki kardeşinin öldüğünü belirten Talip Uçar, 'Sidra'yı aldıktan sonra anne ve babayı çıkarttık. Ama ben içeriye tekrar girdikten sonra iki kardeşin cenazesini gördük. Hem üzüldük hem sevindik. Ekip olarak çok iyiydik. Ben içerideyken, arkamda sağlam arkadaşlarımın var diye çok tehlikeli yerlere girdik. Bu şekilde çok sayıda canlıyı dışarıya çıkarmayı başardık. Onlardan biri de Sidra'ydı' dedi.

'SİDRA'NIN KURTARILMASI BÜTÜN YORGUNLUĞUMUZU ALDI'

Sidra'yı kurtaran ekipte yer alan 11 yılık madenci Yasin Kalem (40) ise şöyle konuştu:

'Ekip olarak çok yorulmuştuk. O anda Sidra'nın kurtarılması bizim bütün yorgunluğumuzu aldı. Sidra'yı enkazdan aldıktan sonra kucağıma aldım. Sonra fotoğrafı çekmişler, Sidra'nın o bakışları hem bizleri hem de dünya gündeminde yer aldı. Aslında o bizim ve herkesin mutluluğuydu' (DHA)