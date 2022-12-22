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5 Yaşındaki Kız, Ailesinin Yaptığı Pistte Snowboard Yapıyor

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Kar ve buz mevsiminde, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi olan "buz şehri" Harbin, çocuklar için doğal bir eğlence parkına dönüşüyor.

Kar ve buz mevsiminde, Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Heilongjiang eyaletinin merkezi olan "buz şehri" Harbin, çocuklar için doğal bir eğlence parkına dönüşüyor.

Burada 5 yaşındaki kız çocuğu Xinyin, ailesi tarafından yapılan bir pistte snowboard yapıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Harbin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

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