Üye Girişi
Haberler
Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu

Ayhan Bora Kaplan davasında nihai karar belli oldu! İşte verilen ceza

 Muhaliflerin Suriye'deki yeni hedefi ülkenin en büyük 4. kenti Hama'yı tamamen ele geçirmek

Muhaliflerin yeni hedefi ifşa oldu, rejim komutanından yanıt gecikmedi
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin yeni inşa edilen kütüphanesinde isyan ettiren görüntü

Sabrı taşan profesörün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir isteği var

5 Yaşındaki Engelli Çocuğun Polislik Hayali Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 5 yaşındaki engelli Ali Asaf Demir'in polislik hayali, Türk Kızılay ve polis ekiplerinin desteğiyle bir günlüğüne gerçekleştirildi. Ali Asaf, polis kıyafetleri giyerek çeşitli polis araçlarını gördü ve dolu dolu bir gün yaşadı.

Ağrı'da 5 yaşındaki engelli Ali Asaf Demir'in polislik hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde annesiyle yaşayan, babasını geçen yıl kaybeden doğuştan engelli Ali Asaf Demir'in polislik hayali kurduğunu öğrenen Türk Kızılay yetkilileri, harekete geçti.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, gönüllüler ve polis ekipleri, evinde ziyaret ettikleri Demir ile vakit geçirdi. Daha sonra polis aracına alınan Demir, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat şube müdürlüklerine getirildi.

Burada polis kıyafeti giydirilen Demir, TOMA ile çeşitli polis araçlarını görme fırsatı buldu.

Ali Asaf ile annesi Semra Demir ve Şube Başkanı Tatlı, daha sonra İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret etti.

Yılmaz ve eşi Beste İpar, yakından ilgilendikleri çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

Tatlı, polis olma ve İcardi'yi görme hayali kuran Ali Asaf'ı mutlu etmek istediklerini belirterek, "Ali Asaf, dolu dolu bir gün yaşadı. Hemen hemen bütün polis araçlarını gördü. O kadar mutlu ve heyecanlıydı ki onun heyecanı bizi de mutlu etti. Ağrı İl Emniyet Müdürümüz sağ olsun, bütün ekipleriyle Ali Asaf'ın mutlu olması için ellerinden geleni yaptı." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel
img

56 kişinin öldüğü ülkede günlerce yas ilan edildi
img

Turuncu kod verildi! Çok kuvvetli geliyor
img

Kimisi denemedi, kimisi fiyatına bile bakmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

3 Aralık'ta Tarihte Bugün 3 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 3 Aralık tarihinde dünyada neler oldu? Bu Akşam TV Yayın Akışı 3 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? Süper Lig gol krallığı sıralaması ne 3 Aralık Salı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 3 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 3 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 3 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 3 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 3 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kayseri'de fırında yakılan çocuk kim, öldü mü, yaşıyor mu? Derin Futbol ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.