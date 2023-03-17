5 yaşındaki Ebrar'ın kaybolan 80 bin lira değerindeki işitme cihazını minibüsçü buldu

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan doğuştan duyma engelli Ebrar Varlı'nın (5) hastaneden eve dönüşte kaybolan ve maddi değeri yaklaşık 80 bin lira olan işitme cihazı, bindiği minibüsün sürücüsü Serhat Top tarafından bulunarak, teyzesi Şerife Nur Varlı'ya teslim edildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan doğuştan duyma engelli Ebrar Varlı'nın (5) hastaneden eve dönüşte kaybolan ve maddi değeri yaklaşık 80 bin lira olan işitme cihazı, bindiği minibüsün sürücüsü Serhat Top tarafından bulunarak, teyzesi Şerife Nur Varlı'ya teslim edildi.

Keşan'da doğuştan duyma engelli olan ve 26 aylıkken koklear implant ameliyatı olarak kulağına yaklaşık 80 bin lira değerinde cihaz takılan Ebrar Varlı, 8 Mart'ta ateşlenmesi üzerine teyzesi ve anneannesi tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi sonrası dönüşte şehir içi yolcu minibüsüne binen aile, daha sonra evlerine geldi. Aile evlerine geldiklerinde işitme cihazını tüm aramalarına rağmen bulamadı. Bunun üzerine aile S.S. 25 No'lu Şehir içi Keşan Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne başvurarak, işitme cihazını kaybettiklerini söyledi. Minibüsçüler, araçlarında yaptıkları aramada cihazı bulamadı. Aile, sosyal medyadan ve yerel basından da olayı duyurarak, yardım istedi. Cihaz, kaybolduktan 10 gün sonra minibüsçü Serhat Top'a ait 22 M 4093 plakalı minibüste bulundu. Aile büyük sevinç yaşarken, bulunan işitme cihazı minik Ebrar'ın teyzesi Şerife Nur Varlı'ya teslim edildi.

Minibüs şoförü Serhat Top da kaybedilen işitme cihazını ilk yaptıkları aramada bulamadıklarını ifade ederek, "O gün bize 2 No'lu araçlarda unuttuklarını söylemişlerdi. Fakat bugün kendi aracımda cihazı buldum. Cihazı arayana ulaşarak fotoğrafından teyit ettirdim. Maddi değeri yüksek olan bu cihazı sahibine teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Minibüslerde kaybolan eşyalarını vatandaşlarımız minibüs durağında bulabilir. İrtibat numaralarından bize ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz" diye konuştu.