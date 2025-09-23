5 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Olan Sürücüye Hapis Cezası

Erzurum'da, site içerisinde 5 yaşındaki çocuğun otomobilin altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücüye "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis verildi.

Erzurum 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı, tutuksuz sanık Turan D. ise katılmadı.

Çocuğun ailesinin avukatı Fahrettin Özer, beyanında, olayın oluş şekli, sanık Turan D'nin çelişkili beyanları ve olay yerinden kaçmasının birlikte değerlendirildiğinde hakkında pişmanlık hükümlerinin uygulanmamasını talep etti.

Sanık Turan D'nin olay yerinden kaçtığının tanık beyanları ile sabit olduğunu bildiren Özer, şunları dile getirdi:

"Dosyadaki en önemli delil kamera kaydıdır, o da mahkemenizce izlenmiştir. Raporda belirtildiği ve kamera kaydında da görüldüğü üzere görüş mesafesi 10 metre olan yol üzerinde bulunan, yola atlayıp sürücünün dikkatini dağıtabilecek şekilde reflekslerini ölçmeyen, yolda sabit duran iki çocuğa çarpmak suretiyle bir tanesinin ölümüne neden olmaktan bu suç meydana gelmiştir.

Sanık kendisi durmayarak diğer çocuğun babasının feryatları ile durmuştur. Tüm aşamalardaki çelişkili beyanları da dikkate alınmalıdır. Hiçbir aşamada pişmanlığını net ve samimi bir şekilde dile getirmemiştir. Kendisi hariç herkesi kusurlu bulmuştur. İlk çarpma sonucu durmuş olsaydı çocuğun kafası arka tekerin altında kalarak ölüm meydana gelmeyecekti. Sanığın asli kusurlu sebebiyet verdiği kazadan dolayı takdiren ve üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederiz."

Cumhuriyet savcısı geçen celse sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, farklı raporlarda asli ve tali kusurlu durumlarının farklı belirtilmesine rağmen Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi ve genişletilmiş uzmanlar kurulunca heyet halinde düzenlenen raporlara üstünlük tanınması gerektiğinin anlaşıldığını bildirdi.

Savcı, raporda sabit olduğu üzere Turan D'nin kazaya asli kusurlu hareketiyle, maktul Alparslan Cellat'ın ise tali kusurlu hareketiyle sebep olduğunun anlaşıldığı, Turan D'nin trafik kurallarının gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı asli kusurlu davranışıyla sebep olduğu kazada, taksirle bir kişinin ölümüne neden olma suçunu işlediğinin sabit olduğundan cezalandırılmasını talep etti.

Turan D'nin avukatları ise müvekkillerinin kazada kusurunun bulunmadığını öne sürerek lehe olan indirim talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Turan D'ye "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 4 yıl hapis verdi.

Sanığa verilen cezayı takdir indirimi uygulayarak 3 yıl 4 aya indiren mahkeme, Turan D. hakkında verilen cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli para cezasına çevrilmeyeceğine karar verdi.

Davanın geçmişi

Yakutiye ilçesi Rabiana Mahallesi'nde 24 Haziran 2024'te bir sitenin garajından çıkan Turan D. (67) idaresindeki 07 ERZ 78 plakalı suv tipi araç, yokuşun bitiminde yol üzerinde oturan Alpaslan Cellat'ın (5) üzerinden geçerek ölümüne neden olmuştu.

Cellat'ın yanında bulunan bir çocuk da aralarındaki mesafe dolayısıyla aracın altında kalmaktan kurtulmuştu.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığında hazırlanan iddianamede, sanık Turan D. hakkında "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede yer alan kazayla ilgili hazırlanan 3 farklı raporun ikisinde hayatını kaybeden çocuk "tali kusurlu", diğer raporda ise "asli kusurlu" olarak değerlendirilmişti.

Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı dosyada delil olarak yer aldı.