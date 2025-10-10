5 Yaşındaki Çocuğa Çarpan 16 Yaşındaki Sürücü Tutuklandı

Sancaktepe'de, annesiyle yolda yürüyen 5 yaşındaki çocuğa arabayla çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yaşındaki çocuk şüpheli tutuklandı.

Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi'nde dün, annesiyle yolda yürürken çarptığı 5 yaşındaki Ö.G'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan sürücü M.F.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çocuk şüpheli, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderilen çocuk şüpheli, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.

Ne olmuştu?

Dün, Yunus Emre Mahallesi İskenderpaşa Caddesi'nde seyreden, 16 yaşındaki M.F.Ö'nün yönetimindeki 34 BTA 843 plakalı cip, Ö.G. ile annesi N.G'ye (31) çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrularak park halindeki 07 ACJ 14 plakalı araç ile cipin arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetmiş, annesi ise hafif yaralanmıştı.

Olay yerinde gözaltına alınan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün, babasının izni olmadan aracı kullandığı öğrenilmişti.