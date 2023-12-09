5. Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi Marmaris'te Başladı

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından organize edilen 5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Dernek Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, 250 kaptanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın firmayı bir araya getirdiklerini belirterek, 3 gün boyunca sektörü değerlendirip, önümüzdeki yılların planlamasını konuşacağız dedi.

TÜRKİYE Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından organize edilen 5'inci Uluslararası Yatçılık Sektörü (International Yatching Sector) Kongresi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde başladı. Dernek Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, 250 kaptanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın firmayı bir araya getirdiklerini belirterek, 3 gün boyunca sektörü değerlendirip, önümüzdeki yılların planlamasını konuşacağız dedi.

Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen 'Uluslararası Yatçılık Sektörü Kongresi' Marmaris'te başladı. Grand Yazıcı Club Turban Termal Otel'de 10 Aralık'a kadar sürecek olan etkinlik kapsamında 'Hızlı bot kazaları, sebepleri ve alınabilecek önlemler' konusunda farkındalık paneli düzenlendi. Açılış konuşmasını yapan Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, 250 kaptanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışından 100'e yakın firmayı bir araya getirdiklerini belirterek, 3 gün boyunca sektörü değerlendirip, önümüzdeki yılların planlamasını konuşacağız. Eksiklerin çözümleriyle ilgili istişareler yapacağız. Deniz kazalarında birçok arkadaşımızı kaybettik. Ali Sabancı Bey olmak üzere iş insanlarımız kaza geçirdi. Denizlerimizi koruyarak kullanalım. Gelecek kuşaklara temiz bırakmamız gerekiyor. Organizasyonumuzu yapmamıza destek veren, maddi ve manevi katkıda bulunan firmalara teşekkür ediyorum. Derneğimizin üyeleriyle kaptanlarımızın bize verdiği destek çok önemli. Başarı ivmemizin sürekli yukarı çıkmasında büyük pay sahibiler. 'Büyük bir aileyiz' diye yola çıktık. Birlikte başarılı oluyoruz. Bunun gururunu yaşıyoruz dedi.

'EN ŞANSLI İNSANLAR MESLEĞİNİ HOBİ OLARAK YAPANLARDIR'

Panele konuşmacı olarak katılan emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Cumhuriyet donanmasının geleneklerini, örf ve adetlerini bugüne taşıyabildiğini ifade ederek, Siz çok genç filosunuz. Türkiye, deniz turizmini ilgilendiren gemicilikle son 40 yılda tanıştı. Kurumsallaşmanız çok önemli. Kıyılarımızda büyük bir karmaşa var. Hepiniz bunu görüyorsunuz. İçinizde bu mesleği hayatını kazanmak, ailesini geçindirmek, çocuklarını geleceğe hazırlamak için yapanlar olduğu gibi deniz aşkıyla yapanlar da var. En şanslı insanlar, mesleğini hobi olarak yapanlardır. Hem ailenizi geçindireceksiniz hem de o meslekten zevk alacaksınız açıklamalarında bulundu.

'KIYILARDAKİ KARMAŞA NEDENİYLE SÜRATLİ TEKNELER RİSK YARATIYOR'

Tümamiral Gürdeniz, dünyanın en güzel mesleklerinden birinin denizcilik olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü

Kendi içinde çok büyük zorluklar var. Hepsinden öte büyük bir sorumluluk var. Size emanet edilen canları taşıyorsunuz. Kıyılar karmaşa içerisinde. Bunu siz çözemezsiniz. Karmaşaya katkı sağlamamak gerekiyor. Siz de bir katma değer sunmalısınız. Kıyılardaki karmaşa nedeniyle süratli tekneler risk yaratıyor. Geçen yıl 21 kişi hayatını kaybetmiş. Bu çok ciddi bir sorun. Ünlü bir iş adamımız Yunanistan'da bot nedeniyle bir kazaya uğramasaydı Türk medyasının bundan haberi olmayacaktı. Bot kazaları bize yakışmıyor.

Gürdeniz'in yanı sıra panele Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, uzak yol kaptanı-eğitmen Burak Tarakçı, Bodrum Denizcilik Yüksekokulu'nda görevli öğretim görevlileri Mehmet Danacı ve Canan Sendilmen Danacı ile Bodrum Deniz Arama Kurtarma Derneği'nden Ayberk Olcay konuşmacı olarak katıldı.