5. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi Antalya'da Toplanıyor

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek "Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi", 23-24 Ekim'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Tarım ve Gıda Etiği Derneği (TARGET) ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliğiyle organize edilen kongre, Ziraat Fakültesinde düzenlenecek.

Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda konuşmacının tarım ve gıda etiğinin güncel durumunun konuşulacağı kongrede, "Tarım ve Gıda Sisteminde Yeni Teknolojiler ve Etik Değerler" kongrenin teması olarak belirlendi.

TARGET Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, yaptığı açıklamada, oluşturulan düzenleme ve bilim kurulunun konular, konuşmacılar, bildiriler üzerinde ayrıntılı çalışmalar yaptığını belirtti.

Taluğ, "Çevre Etiği ve İklim Değişikliği", "Afetlere Dirençli Tarım ve Gıda Sistemi", "Kırsal Kalkınma", "Aile Çiftçiliğinin Korunması ve Güçlendirilmesi", "Kooperatifçilik ve Örgütlenme", "Biyoçeşitlilik", "Hayvan Refahı ve Hakları", "Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı" başlıklarının değerlendirildiğini ifade etti.

Kongrenin literatüre ve uygulamaya katkı vereceğini değerlendirdiklerini aktaran Taluğ, daha katılımcı, adil ve kapsayıcı tarım ve gıda sisteminin oluşması, yaygınlaşması ve güçlenmesi için dernek olarak çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.