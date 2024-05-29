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5. Uluslararası Masalİstanbul Festivali Başlıyor

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Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi tarafından düzenlenen '5. Uluslararası Masalİstanbul Festivali', 4-8 Haziran'da gerçekleştirilecek. Festivalde masal anlatıcıları, atölyeler, eğitimler, seminerler ve konferanslar yer alacak. Ayrıca festivalde özel çocuklarla da bir araya gelinerek, onlara özel masallar anlatılacak.

Küçükçekmece Belediyesi ve Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Masalİstanbul Festivali", 4-8 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, beşinci yılını "Barış Masalları" temasıyla kutlayan festivalin açılışı, Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da yapılacak.

Türkiye'nin yanı sıra İran ve Fas'tan masal anlatıcılarının konuk olacağı festivalin sanat yönetmenliğini Nazlı Çevik Azazi üstlendi.

Atölyeler, eğitimler, seminerler ve konferansların da düzenleneceği festivalde, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi, Selçuklu Park, Cennet Meydan, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi, Tevfikbey Mahallesi Rafet Uçankuş Parkı, Seyir Parkı ve Güzel Sanatlar Akademisi masallarla buluşma noktası olacak.

Festivalde anlatıcılar, Küçükçekmece Belediyesi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde özel çocuklarla da bir araya gelerek, rehabilitasyon öğrencilerine özel masallar anlatacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Dünyanın zor günlerden geçtiği, barışa olan ihtiyacı daha derinden hissettiğimiz şu günlerde, biz hiçbir annenin, hiçbir çocuğun gözyaşı dökmediği, canının yanmadığı bir dünyaya inanmak istiyoruz. 'Yurtta barış, dünyada barış' diyoruz ve Küçükçekmece'de de tüm insanlığı masallarla umudumuz barışa davet ediyoruz. Festivalimizle Küçükçekmece'den tüm dünyaya barış köprüsü kurmaya hazırlanıyoruz. Masalların anlatıyla canlanacağı, barış güvercinini Küçükçekmece'nin semalarında uçuracağımız festivalimize tüm İstanbullular davetlidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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