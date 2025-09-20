5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda Çocuk Maratonu ve Baby Run Etkinliği Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu kapsamında "Çocuk Maratonu" ve "Baby Run" etkinliği gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Spor AŞ'nin organizasyonu renkli görüntülere sahne oldu.

Maraton kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sporculara kit dağıtılmasının ardından "Çocuk Maratonu" başlatıldı.

Ailelerinin tezahüratları eşliğinde koşan çocuklar hem eğlendi hem de kıyasıya yarıştı.

"Baby Run" etkinliğinde ise emekleyen bebekler piste çıktı. Ailelerinin yönlendirmesiyle minder üzerindeki minikler, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Etkinlik boyunca çocuklara özel oyun alanları, maskot gösterileri ve çeşitli sürpriz aktiviteler de sunuldu.

Aileler, organizasyondan memnuniyet duyduklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Soğanlı Vadisi temalı 5. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu yarın gerçekleşecek.

Bu yıl, 21K, 10K ve halk koşusu parkurlarında yarışacak sporcular, hem şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek hem de büyük ödüller için mücadele edecek.