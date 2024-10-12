5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali Bodrum'da Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "5. Uluslararası İki Yaka Kültür Festivali" başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İki Yaka Kültür Festivali Komitesi ile Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı iş birliğiyle düzenlenen festival kapsamında, İstanköy (Kos) Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras ile protokol üyeleri, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin katılımıyla Bodrum Limanı'nda karşılandı.

Protokol üyeleri daha sonra Bodrum Belediye Başkanlığında ağırlandı. Belediye Meydanından Kumbahçe Meydanına Türk ve Yunan bandosu eşliğinde kortej yürüyüşüyle etkinlikler devam etti.

Bando gösterileri alanda ilgiyle takip edilirken sanatçılar Lefteris Stefanopoulos ile Söylev Ezgi Uludağ dostluk şarkılarıyla eğlence dolu saatler yaşattı.

Festival kapsamında 2. Bodrum - Kos Dostluk Konseri de düzenlendi. Etkinliğe, protokol ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Tamer Mandalinci, yaptığı konuşmada, Ege'nin iki kıyısında birbirine bakan bu iki komşu beldenin kültürel etkinliklerle dostluğunu, kardeşliğini kültürünü pekiştirmesinin herkes için, dünya için çok önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.

İstanköy (Kos) Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras da sevgi, dostluk ve barış mesajları vererek, "Bizi birleştiren şeyler o kadar fazla ki bir kez daha ellerimizi uzatıyoruz, bir oluyoruz. İki yaka bizi yine burada birleştiriyor ve öne yürüyoruz." dedi.

Konserde söylenen Türkçe ve Yunanca şarkılar katılımcılar tarafından ilgiyle dinlendi.

Halk oyunu gösterileri, yemek atölyeleri, defileler, söyleşiler ve konserlerin yer aldığı festival yarın sona erecek.