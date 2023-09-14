5 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 5 ülkeye yeni büyükelçi atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğine Tanju Bilgiç, Kiev Büyükelçiliğine Mustafa Levent Bilgen, Varşova Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Alp Denktaş, Rabat Büyükelçiliğine Mustafa İlker Kılıç, Bujumbura Büyükelçiliğine Alp Işıklı atandı.
Kaynak: AA / Güncel