5. TYBA Yacht Charter Show Fethiye'de Başladı

Tüm Yat İşletmecileri, Yatırımcıları, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) ile D-Marin Göcek Marina işbirliğinde Fethiye'de düzenlenen "5. TYBA Yacht Charter Show" başladı.

Akdeniz yat turizminin önemli organizasyonlarından kabul edilen etkinlikte, uluslararası yat kiralama firmalarının ve Türk firmalarının, yerli ve yabancı teknelerle bir araya gelerek iş hacimlerinin karşılıklı çoğaltılması hedefleniyor.

Yat şova, boyları 20 ile 50 metre arasında değişen yaklaşık 52 lüks tekne katılıyor.

Açılış töreninde konuşma yapan TYBA Başkanı Güneş Aysun, 2017'de kurulan derneğin 600'e yakın ticari tekneyi bünyesinde bulundurduğunu söyledi.

Yat turizminin gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını anlatan Aysun, "Ticari yat sektöründeki taraflar arasında iletişim ve işbirliğini arttırarak aynı zamanda sektörümüzün sorunları ve çözümleri hakkındaki düşüncelerimizi anlatarak Türkiye'deki ticari yatçılığı geliştirmeyi amaçlıyoruz. Nitelikli, ticari olmayan teknelerin faaliyetleriyle ilgili tüketicileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Türk yat turizminin gelişmesi için pazarlama ayağında etkinliklerle ve fuarlarda bulunarak sahil şeridimizi, yatlarımızı daha iyi tanıtmak istiyoruz." dedi.

TYBA Başkan Yardımcısı ve Yacht Charter Show Komitesi Başkanı Serhan Cengiz ise etkinlikte Türkiye'nin turkuaz kıyıları ve komşu sularda faaliyet gösteren seçkin yatların sergilendiğini dile getirdi. Beş gün sürecek etkinlikle ilgili bilgi veren Cengiz, katılımcılara teşekkür etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiye ve Göcek'in çekim merkezi haline geldiğini, uluslararası yayınlarda Fethiye'nin ziyaret edilecek destinasyonlar arasında gösterildiğini anlattı. Karaca, Fethiye'de turizmi 12 aya çıkarabilmek için çalışmalar sürdürdüklerini kaydetti.

D-Marin Göcek Genel Müdürü Bora Ergezgin de üçüncü kez etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Açılış töreninin ardından protokol üyeleri şov alanını gezdi ve tekneleri inceledi.