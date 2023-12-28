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5 PKK/YPG şüphelisi tutuklandı

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Osmaniye merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Osmaniye merkezli 5 ilde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Osmaniye, Adana, Mersin, İzmir ve Manisa'da tespit edilen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonda, adreslerde bulunan çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye YPG PKK Tutuklama Adliye Terör Gözaltı Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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