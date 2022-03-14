5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2)

SERBEST KALAN SERVİS ARACI SAHİBİNE YAKALAMA EMRİ

Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 1'inci heyeti tarafından görülen Çatağıl köyü öğrenci servis kazası davasının 2 tutuklu sanığından biri olan servis araç sahibi İsmail Demir bugün görülen duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararına Cumhuriyet Savcısı ve mağdurların avukatlarının itirazı sonrasında sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.