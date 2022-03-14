5 öğrencinin öldüğü servis kazasında, araç sahibi tahliye oldu (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Fuat Güçlüer - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
SERBEST KALAN SERVİS ARACI SAHİBİNE YAKALAMA EMRİAfyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 1'inci heyeti tarafından görülen Çatağıl köyü öğrenci servis kazası davasının 2 tutuklu sanığından biri olan servis araç sahibi İsmail Demir bugün görülen duruşmada tahliye edildi.
SERBEST KALAN SERVİS ARACI SAHİBİNE YAKALAMA EMRİ
Afyonkarahisar 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi 1'inci heyeti tarafından görülen Çatağıl köyü öğrenci servis kazası davasının 2 tutuklu sanığından biri olan servis araç sahibi İsmail Demir bugün görülen duruşmada tahliye edildi. Tahliye kararına Cumhuriyet Savcısı ve mağdurların avukatlarının itirazı sonrasında sanık hakkında yakalama emri çıkarıldı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat Güçlüer - Güncel