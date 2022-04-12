5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

İstanbul'da kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Şüphelilerin yakalanma anı polis kamearası