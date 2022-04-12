5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını çalan 7 kişilik çete çökertildi.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da kendilerini polis olarak tanıtarak kandırdıkları kişilerin para ve ziynet eşyalarını çalan 7 kişilik çete çökertildi. Şüphelilerin yakalanma anları polis kamerası tarafından görüntülendi. Şüphelilerin yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

İstanbul'da kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şebekeye yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu tarafından İstanbul'un Pendik, Esenyurt ilçelerinde ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin vatandaşları telefonla aradıkları sözde banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyip para ve ziynet eşyalarını aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin 6 ayrı eylemde yaklaşık 5 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yetkililer konuyla ilgili operasyonların sürdüğünü belirttiler.

Görüntü dökümü

Şüphelilerin adliyeye sevki

Şüphelilerin yakalanma anı polis kamearası


- İstanbul
5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

5 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ŞÜPHELİLER BÖYLE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık, İstanbul, Savcı, Polis, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title