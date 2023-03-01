5 Milyon Somalili Gıda Krizi Yaşıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric Afrika Boynuzu'nda altıncı yağışsız mevsime girilirken, 5 milyon Somalili'nin gıda durumunun kriz halinde veya daha kötü olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 1 Mart (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in baş sözcüsü Stephane Dujarric Afrika Boynuzu'nda altıncı yağışsız mevsime girilirken, 5 milyon Somalili'nin gıda durumunun kriz halinde veya daha kötü olduğunu söyledi.

Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, uzmanların Entegre Gıda Güvenliği Faz Sınıflandırması (IPC) analizine atıfta bulunarak, bunlar arasında 96.000 Somalilinin feci düzeylerde açlık yaşadığını söyledi.

Dujarric, "2023'te yaklaşık 1,8 milyon çocuğun yetersiz besleneceği tahmin ediliyor, buna ciddi şekilde yetersiz beslenmesi muhtemel yaklaşık 478.000 çocuk da dahil" dedi.

IPC, "gıda güvensizliği koşullarının, akut sulu ishal, kolera ve kızamık salgınlarının yüksek düzeyde akut yetersiz beslenmeye sebep olduğunu" söyledi.

Sözcü, Somali için yapılan en son çok ortaklı IPC araştırmasının, önceki dönemlere göre hafif bir iyileşme gösterdiğini söyledi. Buna göre Ocak ve Mart 2022 arasında ayda ortalama 2 milyon kişiye gıda yardımı ulaştırılırken, Ekim ve Aralık 2022 arasında bu rakam ortalama 5,4 milyona çıktı.

Dujarric, "Ancak ortaklar, altta yatan krizin düzelmediği ve daha da korkunç sonuçların yalnızca geçici olarak önlendiği konusunda uyarıyor. Ayrıca, Nisan'dan Haziran'a kadar 6,5 milyon insanın gıda güvensizliği konusunda bir krizle ya da daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalması bekleniyor" dedi.

Dujarric, BM'nin Somali için İnsani Müdahale Planı'nın savunmasız durumdaki 7,6 milyon insanın öncelikli ihtiyaçlarını karşılamak için 2,6 milyar ABD doları toplamaya çalıştığını ve müdahalenin Mart ayı sonrasında da sürdürülebilmesi için acilen ek fonlara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Sözcü, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR), Afrika Boynuzu'nun art arda altıncı yağışlı mevsimine de yağmur yağmadan girerken, yerinden edilmiş insan sayısının arttığını kaydettiğini söyledi.

"Somali, Etiyopya ve Kenya'da milyonlarca insan su kaynaklarının kıtlığı, açlık, güvensizlik ve çatışmalar arasında hayatta kalma mücadelesi veriyor" diyen Dujarric, "Tarihte görülen en uzun ve en şiddetli kuraklıklardan biri ve görünüşe göre hemen sona ermeyeceği düşünülüyor. UNHCR, evlerini terk etmek zorunda kalan 3,3 milyon mülteciye, ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilere ve etkilenen yerel topluluklara hayat kurtarıcı yardım sağlamak amacıyla 137 milyon ABD doları talep ediyor" dedi.

UNHCR'ye göre, Etiyopya ve Somali'de kuraklık çoğu geçen yıl olmak üzere 1,7 milyondan fazla insanı yerinden etti. Somali ve Güney Sudan'dan 180.000'den fazla mülteci de Kenya ve Etiyopya'nın kuraklıktan etkilenen bölgelerine geçti.

Sözcü, "UNHCR, son haftalarda yaklaşık 100.000 kişinin Etiyopya'nın Somali bölgesindeki uzak bir bölge olan Doolo'ya geldiğini ancak buranın da kuraklıktan ciddi şekilde etkilendiğini ekledi. Bu insanlar Somali'de yer alan Laascaanood bölgesindeki çatışmalardan kaçıyorlar. Yalnızca Somali'de, yılın başından bu yana 287.000'den fazla kişi çatışma ve kuraklık nedeniyle ülke içinde yerinden oldu" dedi.