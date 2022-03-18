5 METRE YÜKSEKLİKTEN ŞARAMPOLE YUVARLANAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BODRUM, MUĞLA (DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 5 metre yükseklikten şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü Erol Şaban Öztuncer yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye yardımıyla çıkarılan Öztuncer, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün, saat 00.30 sıralarında, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, meydana geldi. Erol Şaban Öztuncer, kullandığı 34 EJL 182 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkıp, savrulan motosikletin sürücüsü 5 metre yükseklikten şarampole uçtu. Sürüklenen motosiklet ise yolun kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri araziye uçan Öztuncer'e ilk müdahalesini yaptı. Arazinin dik olması nedeniyle sağlık ekipleri sedye yardımıyla Erol Şaban Öztuncer'i güçlükle yukarı taşıyarak ambulansa aldı. Kask takmadığı için başından yara alan Öztuncer hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.