5 Mayıs 2025'te Nikahlar Yoğunlaştı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evliliğe ilk adımı atacak çok sayıda çiftin nikah günü olarak 5 Mayıs 2025'i tercih etmesi nedeniyle yoğunluk oluştu.

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 5 Mayıs 2025 gibi özel bir tarihte yaşanan yoğunluktan dolayı hem mevcut binada hem de nikah salonunda yarım saat aralıklarla 30 çiftin nikahını kıydı.

Ortahisar'da bu özel tarih dolayısıyla, diğer günlere göre 2 kat daha fazla çift evlendi.

Nikah memuru Fatma Özdemir, AA muhabirine, bugüne özel nikah tarihi almak isteyen çiftlerden yoğun ilgi gördüklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Biz de talebi karşılamak için nikahlarımızı ikiye böldük. Ana binadaki nikah salonumuza ve Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Nikah Salonumuzda nikahlarımızı kıyıyoruz. Ayrıca çiftlerimiz Hıdırellez olduğu için ayrı bir ilgi gösteriyorlar. Bugün nikah sayımız 2 katına çıktı. Normal günlerde nikah sayımız 10-15 çifti bulurken bugüne özel 30 çiftin nikahını kıyıyoruz."

Dünya evine giren Sefanur ve Orhan Çolak çifti nikahlarının ardından aileleri ve yakınlarının tebriklerini kabul etti.

Orhan Çolak, daha özel bir gün olması için bugünü tercih ettiklerini belirterek, "Düğünümüz ağustos ayında ancak nikah tarihi için bugünü seçtik. İnşallah mutluluğun ilk adımını bu şekilde attık, bu şekilde de devam eder." dedi.

İlayda Boran ve Efe Cesur ise bugünü özellikle tercih ettiklerini ifade ederek, "Unutulmaz bir gün, mutluluğumuzu paylaşıyoruz. Darısı herkesin başına olsun." dedi